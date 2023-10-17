НАПК выявило 1,7 млн грн необоснованных активов депутата Киевсовета

В ответ на запрос НАПК должностное лицо не предоставило информацию и документы, которые могли бы подтвердить законность происхождения этих средств.

Национальное агентство по предотвращению коррупции по результатам мониторинга образа жизни выявило признаки необоснованных активов у депутата Киевского городского совета почти на 1,7 млн грн. Об этом сообщает НАПК.

Отмечается, что в декларации за 2020 год он указал наличные средства более чем на 7 млн грн, которые принадлежат им с женой. За 2021 год он задекларировал 9,5 млн грн наличных денег. Разница между активами, задекларированными в 2020 и 2021 годах, составила около 2,4 млн грн.

Вместе с тем в 2021 году супруги купили 8 земельных участков в Киеве и области более чем на 1,5 млн грн.

«В целом объемы доходов и расходов семьи депутата в 2021 году свидетельствуют об отсутствии финансовой способности как для сбережения денежных средств, так и для приобретения части указанных объектов недвижимости почти на 1,7 млн грн», — говорится в сообщении.

В ответ на запрос НАПК должностное лицо не предоставило информацию и документы, которые могли бы подтвердить законность происхождения этих средств, добавили в Агентстве.

«Следует отметить, что в 2020 году его избрали в Киевский горсовет в избирательном округе, территориально граничащем с населенными пунктами, где были приобретены земельные участки.

Национальное агентство направило материалы относительно депутата в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для решения вопроса об обращении в суд с иском о признании активов необоснованным и взыскании их в доход государства по ст. 290 Гражданского процессуального кодекса Украины», — рассказали в НАПК.

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