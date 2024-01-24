В ВАКС подтвердили законность управления АРМА более 25 млн грн

Госспецсвязь утвердила приказ о принудительном изъятии у АРМА более 25 млн грн, но ВАКС определил законным невыполнение этого приказа.

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Высший антикоррупционный суд поддержал позицию АРМА, заключающуюся в законных основаниях управления более 25 млн грн.

Об этом сообщили в Агентстве по розыску и менеджменту активов со ссылкой на соответствующее постановление, поступившее в АРМА 18 января.

Как говорится, Агентство получило эти средства в 2021 году от реализации ряда арестованных активов. Ссылаясь на режим военного положения, Госспецсвязь утвердила приказ о принудительном изъятии у АРМА более 25 млн грн.

«ВАКС определил законным невыполнение Нацагентством этого приказа указанного государственного органа. Следовательно, эти активы остаются в управлении АРМА на счете государственного банка», – пишут в Агентстве.

Из более чем 25 млн грн около 8,5 млн составляют проценты, начисленные банковским учреждением.

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