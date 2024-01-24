«Отступные за спокойную жизнь»: в Хмельницком задержали рэкетиров, которые ставили на «счетчик» местных

В Хмельницком правоохранители обезвредили деятельность группы рэкетиров, которые поставили на «счетчик» местных жителей.

Источник фото: npu.gov.ua

В Хмельницком правоохранители разоблачили деятельность преступной группы, которая осуществляла рэкет на местных жителей, требуя от них регулярные выплаты за «спокойную жизнь». Все члены группировки имеют значительный криминальный опыт и использовали угрозы для того, чтобы заставить граждан платить деньги. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Во время проведения следственных мероприятий правоохранители задокументировали факты вымогательства и получения средств участниками преступной группы. Трое жителей Хмельницкого запугивали жителей и заставляли их выплачивать вымышленные долги. Для обеспечения «спокойствия» граждан, злоумышленники требовали ежемесячно «отступных».

23 января оперативники и следователи задержали одного из фигурантов, когда он получал очередной «дол» Задержанным и его сообщникам предъявлено подозрение по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство).

Во время обысков участников группы правоохранители изъяли мобильные телефоны, черновые записи, более 640 000 гривен, пистолет с признаками переделки, патроны и наркотики. Вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей решается. Уголовное производство находится под процессуальным руководством Хмельницкой областной прокуратуры.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.