В ГУР подтвердили, что 24 января готовился обмен пленными между рф и Украиной

В разведке сообщили, что информация о том, что военнопленные могли находиться в упавшем в рф самолете Ил-76, сейчас проверяется.

Фото: armyinform.com.ua

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что 24 января должен был состояться обмен пленными между россией и Украиной. Об этом он сказал в комментарии «Радио Свобода».

«Но я могу констатировать, что запланированный на сегодняшний день обмен пока не происходит», — сказал он.

По словам Юсова, озвученная российской стороной информация о том, что военнопленные могли находиться в упавшем в Белгородской области самолете Ил-76, сейчас проверяется.

Напомним, что в Короченском районе Белгородской области рф упал Ил-76. В россии распространили информацию о том, что якобы на борту самолета находились украинские военнопленные.

Добавим, Координационный штаб по обращению с военнопленными сообщает, что всю информацию по Ил-76 собирают и анализируют.

Кроме того, Дмитрий Лубинец заявил, что информация о якобы гибели украинских пленных на самолете Ил-76 проверяется.

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