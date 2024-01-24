У ГУР підтвердили, що 24 січня готувався обмін полоненими між рф та Україною

У розвідці повідомили, що інформація про те, що військовополонені могли перебувати у літаку Іл-76, який впав у рф, наразі перевіряється.

Фото: armyinform.com.ua

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов повідомив, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими між росією та Україною. Про це він сказав у коментарі «Радіо Свобода».

«Але я можу констатувати, що запланований на сьогодні обмін наразі не відбувається», — сказав він.

За словами Юсова, озвучена російською стороною інформація про те, що військовополонені могли перебувати у літаку Іл-76, який впав у Бєлгородській області, наразі перевіряється.

Нагадаємо, що Корочанскому районі Білгородської області рф впав Іл-76. У рф поширили інформацію про те, що нібито на борту літака перебували українські військовополонені.

Додамо, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомляв, що всю інформацію по Іл-76 збирають та аналізують.

Крім того, Дмитро Лубінець заявив, що інформація про нібито загибель українських полонених на літаку Іл-76 перевіряється

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