Шмигаль про результати зустрічі з Фіцо: підписано спільну заяву

Заява покликана посилити двосторонні відносини «на основі взаємної довіри та поваги».

Джерело фото: Денис Шмигаль

За підсумками зустрічі з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо глава Уряду України Денис Шмигаль підписав із ним спільну заяву, яка покликана посилити двосторонні відносини «на основі взаємної довіри та поваги».

Про це повідомив Денис Шмигаль.

Зокрема, цією заявоюсторони:

підтвердили готовність до подальшої співпраці, спрямованої на повагу до територіальної цілісності та суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

відзначили тверду та послідовну підтримку Словацької Республіки європейської інтеграції України.

висловили підтримку Формули миру Президента України Володимира Зеленського.

наголосили на важливості участі Словаччини у відновленні України та призначення Віце-прем'єр-міністра з плану відновлення, стійкості та економіки знань Словацької Республіки.

підтвердили важливість участі Словаччини у гуманітарному розмінуванні України.

відзначили важливість спільних зусиль щодо забезпечення глобальної продовольчої безпеки, підвищення транзитного потенціалу для експорту української сільськогосподарської продукції.

підкреслили важливість розвитку військово-технічного співробітництва на комерційній основі.

Як ми повідомляли раніше, у середу, 24 січня, в Ужгороді Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль мав зустріч зі своїм колегою зі Словаччини Робертом Фіцо.

Український Прем’єр висловив впевненість, що сьогоднішня зустріч «відкриє нову сторінку в наших відносинах».

За словами Дениса Шмигаля, сторони дійшли згоди з низки питань і є конкретні домовленості.

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