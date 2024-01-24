США виділять Україні 11,8 млрд доларів для покриття дефіциту бюджету, — Мінфін

Виділені кошти спрямують на державні потреби, включно з фінансуванням лікарень, шкіл і служб швидкого реагування.

У Сполученних Штатах Америки заявили, що збираються виділити Україні допомогу в розмірі 11,8 млрд доларів у рамках запиту на додаткове фінансування. Про це заявила міністр фінансів Джанет Єллен під час віртуальної зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, повідомляє "Голос Америки".

Зазначається, що лідерство США в наданні прямої бюджетної підтримки Україні стимулює інших донорів, які забезпечують приблизно три чверті потреб України в зовнішньому фінансуванні на 2024 рік. Ця допомога підтримує життєво важливі державні потреби, включно з фінансуванням лікарень, шкіл, служб швидкого реагування.

За повідомленням Мінфіну, Єллен наголосила на важливості якнайшвидшого ухвалення Конгресом рішення про основний пакет фінансової підтримки України.

"Надання фінансової підтримки Україні допоможе їй виграти війну і (водночас допоможе) відстояти інтереси національної безпеки США в глобальному масштабі", - йдеться у повідомленні.

Раніше у Білому домі назвали загрози від несхвалення допомоги Україні, про які Джо Байден попередив конгресменів.

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