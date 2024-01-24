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США выделят Украине 11,8 млрд долларов для покрытия дефицита бюджета, - Минфин

14:08, 24 января 2024
Выделенные средства будут направлены на государственные нужды, включая финансирование больниц, школ и служб быстрого реагирования.
США выделят Украине 11,8 млрд долларов для покрытия дефицита бюджета, - Минфин
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В Соединенных Штатах Америки заявили, что намерены выделить Украине помощь в размере 11,8 млрд долларов в рамках запроса на дополнительное финансирование. Об этом заявила министр финансов Джанет Йеллен во время виртуальной встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, сообщает "Голос Америки".

Отмечается, что лидерство США в предоставлении прямой бюджетной поддержки Украине стимулирует других доноров, обеспечивающих около трех четвертей потребностей Украины во внешнем финансировании на 2024 год. Эта помощь поддерживает жизненно важные государственные нужды, включая финансирование больниц, школ, служб быстрого реагирования.

По сообщению Минфина, Йеллен отметила важность скорейшего принятия Конгрессом решения об основном пакете финансовой поддержки Украины.

"Предоставление финансовой поддержки Украине поможет ей выиграть войну и (в то же время поможет) отстоять интересы национальной безопасности США в глобальном масштабе", - говорится в сообщении.

Ранее в Белом доме назвали угрозы неодобрения помощи Украине, о которых Джо Байден предупредил конгрессменов.

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