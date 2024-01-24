Правительство Словакии не будет блокировать покупку Украиной оружия и техники у словацкого бизнеса – Шмыгаль

Как мы сообщали ранее, в среду, 24 января, в Ужгороде Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился со своим коллегой из Словакии Робертом Фицо.
Украинский Премьер выразил уверенность, что сегодняшняя встреча «откроет новую страницу в наших отношениях».
По словам Дениса Шмыгаля, стороны пришли к согласию по ряду вопросов и есть конкретные договоренности, а именно:
- Правительство Словакии не будет блокировать покупку Украиной оружия и техники у словацкого бизнеса.
- Будем сотрудничать в вопросе поставок со стороны словацкой компании техники для возведения оборонных рубежей.
- Словакия поддержит программу Ukraine Facility, которая предусматривает выделение Украине 50 млрд евро со стороны Европейского Союза.
Денис Шмыгаль отметил, что Премьер Фицо заверил его в полной поддержке евроинтеграционных устремлений Украины.
Также Шмыгаль подчеркнул, что Украина и Словакия продолжат плодотворное сотрудничество ради безопасности и процветания наших стран.
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