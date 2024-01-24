Правительство Словакии не будет блокировать покупку Украиной оружия и техники у словацкого бизнеса – Шмыгаль

Словакия поддержит программу Ukraine Facility, которая предусматривает выделение Украине 50 млрд евро со стороны ЕС.

Источник фото: Денис Шмыгаль

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Как мы сообщали ранее, в среду, 24 января, в Ужгороде Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился со своим коллегой из Словакии Робертом Фицо.

Украинский Премьер выразил уверенность, что сегодняшняя встреча «откроет новую страницу в наших отношениях».

По словам Дениса Шмыгаля, стороны пришли к согласию по ряду вопросов и есть конкретные договоренности, а именно:

Правительство Словакии не будет блокировать покупку Украиной оружия и техники у словацкого бизнеса.

Будем сотрудничать в вопросе поставок со стороны словацкой компании техники для возведения оборонных рубежей.

Словакия поддержит программу Ukraine Facility, которая предусматривает выделение Украине 50 млрд евро со стороны Европейского Союза.

Денис Шмыгаль отметил, что Премьер Фицо заверил его в полной поддержке евроинтеграционных устремлений Украины.

Также Шмыгаль подчеркнул, что Украина и Словакия продолжат плодотворное сотрудничество ради безопасности и процветания наших стран.

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