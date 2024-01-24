Денис Шмыгаль и премьер Словакии Роберт Фицо встретились в Ужгороде, видео

По словам Дениса Шмыгаля, несмотря на разногласия, нужно сформировать с правительством Словакии политику «нового прагматизма».

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В среду, 24 января, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Ужгороде провел встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Об этом он написал на своем Телеграм-канале.

По его словам, в повестке дня - двусторонние отношения и поддержка европейских инициатив.

«Рассчитываем на конструктивный и практический диалог», - написал он.

Также он добавил, что, несмотря на разногласия, «мы намерены сформировать с Правительством Словакии политику «нового прагматизма», которая принесет пользу обоим государствам».

«Уверен, что сегодняшняя встреча с Премьером Робертом Фицо откроет новую страницу в наших отношениях», - заявил Шмигаль.

Ранее Роберт Фицо пригрозил блокировать вступление Украины в НАТО.

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