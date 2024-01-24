Денис Шмыгаль и премьер Словакии Роберт Фицо встретились в Ужгороде, видео

В среду, 24 января, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Ужгороде провел встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Об этом он написал на своем Телеграм-канале.
По его словам, в повестке дня - двусторонние отношения и поддержка европейских инициатив.
«Рассчитываем на конструктивный и практический диалог», - написал он.
Также он добавил, что, несмотря на разногласия, «мы намерены сформировать с Правительством Словакии политику «нового прагматизма», которая принесет пользу обоим государствам».
«Уверен, что сегодняшняя встреча с Премьером Робертом Фицо откроет новую страницу в наших отношениях», - заявил Шмигаль.
Ранее Роберт Фицо пригрозил блокировать вступление Украины в НАТО.
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