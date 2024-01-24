Уряд Словаччини не блокуватиме купівлю Україною зброї та техніки у словацького бізнесу – Шмигаль

Крім того, Словаччина підтримає програму Ukraine Facility, яка передбачає виділення Україні 50 млрд євро з боку ЄС.

Джерело фото: Денис Шмигаль

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Як ми повідомляли раніше, у середу, 24 січня, в Ужгороді Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль мав зустріч зі своїм колегою зі Словаччини Робертом Фіцо.

Український Прем’єр висловив впевненість, що сьогоднішня зустріч «відкриє нову сторінку в наших відносинах».

За словами Дениса Шмигаля, сторони дійшли згоди з низки питань і є конкретні домовленості, а саме:

Уряд Словаччини не блокуватиме купівлю Україною зброї та техніки у словацького бізнесу.

Будемо співпрацювати у питанні поставок з боку словацької компанії техніки для зведення оборонних рубежів.

Словаччина підтримає програму Ukraine Facility, яка передбачає виділення Україні 50 млрд євро з боку Європейського Союзу.

Денис Шмигаль зазначив що Прем’єр Фіцо запевнив його у повній підтримці євроінтеграційних прагнень України.

Також Шмигаль підкреслив, що Україна та Словаччина продовжать плідну співпрацю заради безпеки та процвітання наших країн.

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