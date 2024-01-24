Італія спростувала заяву рф про нібито вбивство італійського офіцера в Україні

Італія назвала російську заяву про вбивство італійського військового в Україні фейком для психологічної війни.

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Італія заперечила заяву росії про вбивство італійського військового офіцера в Україні, вважаючи це фейковими новинами, які використовуються для психологічної війни. Про це повідомляє Reuters.

За інформацією Міністерства оборони Італії, підполковник Клаудіо Кастілья помер в Італії внаслідок природної смерті, після того як російське посольство в ПАР оприлюднило повідомлення про його смерть в Україні.

У заяві міністерства стверджується, що інформація, розміщена обліковим записом «X» посольства росії в Південній Африці, є безпідставною брехнею. Італійське військове відомство відмовляється від цього ствердження та попереджає про поширення таких фейкових новин, вважаючи їх інструментом ворожої психологічної війни.

«Міністерство оборони Італії рішуче заперечує цю жахливу брехню, опубліковану в обліковому записі «X» посольства росії в Південній Африці, і застерігає сіячів ненависті від подальшого поширення цих жахливих фейкових новин», – йдеться в заяві.

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