Италия опровергла заявление рф о якобы убийстве итальянского офицера в Украине

Италия назвала российское заявление об убийстве итальянского военного в Украине фейком для психологической войны.

Источник фото: 5.ua

Италия опровергла заявление россии об убийстве итальянского военного офицера в Украине, считая это фейковыми новостями, которые используются для психологической войны. Об этом сообщает Reuters.

По информации Министерства обороны Италии, подполковник Клаудио Кастилья умер в Италии в результате естественной смерти, после того как российское посольство в ЮАР обнародовало сообщение о его смерти в Украине.

В заявлении министерства утверждается, что информация, размещенная учетной записью "X" посольства россии в Южной Африке, является безосновательной ложью. Итальянское военное ведомство отказывается от этого утверждения и предупреждает о распространении таких фейковых новостей, считая их инструментом вражеской психологической войны.

"Министерство обороны Италии решительно отрицает эту ужасную ложь, опубликованную в учетной записи "X" посольства россии в Южной Африке, и предостерегает сеятелей ненависти от дальнейшего распространения этих ужасных фейковых новостей", - говорится в заявлении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.