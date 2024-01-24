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Денис Шмигаль та прем’єр Словаччини Роберт Фіцо зустрілись в Ужгороді, відео

12:31, 24 січня 2024
За словами Дениса Шмигаля, попри розбіжності, треба сформувати з урядом Словаччини політику «нового прагматизму».
Денис Шмигаль та прем’єр Словаччини Роберт Фіцо зустрілись в Ужгороді, відео
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У середу, 24 січня, прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль в Ужгороді провів зустріч із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Про це він написав на своєму Телеграм-каналі.

За його словами, на порядку денному — двосторонні відносини та підтримка європейських ініціатив.

«Розраховуємо на конструктивний та практичний діалог», - написав він.

Також він додав, що попри розбіжності, «ми маємо намір сформувати з Урядом Словаччини політику «нового прагматизму», яка принесе користь обом державам»

«Впевнений, що сьогоднішня зустріч із Прем’єром Робертом Фіцо відкриє нову сторінку в наших відносинах», - заявив Шмигаль.

Раніше Роберт Фіцо пригрозив блокувати вступ України до НАТО.

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