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  1. В Украине

Шмыгаль о результатах встречи с Фицо: подписано совместное заявление

14:59, 24 января 2024
Заявление призвано усилить двусторонние отношения «на основе взаимного доверия и уважения».
Шмыгаль о результатах встречи с Фицо: подписано совместное заявление
Источник фото: Денис Шмыгаль
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По итогам встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо глава Правительства Украины Денис Шмыгаль подписал с ним совместное заявление, призванное усилить двусторонние отношения «на основе взаимного доверия и уважения».

Об этом сообщил Денис Шмыгаль.

В частности, этим заявлением стороны:

  • подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству, направленному на уважение территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ.
  • отметили жесткую и последовательную поддержку Словацкой Республики европейской интеграции Украины.
  • выразили поддержку Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского.
  • отметили важность участия Словакии в восстановлении Украины и назначении Вице-премьер-министра по плану восстановления, устойчивости и экономики знаний Словацкой Республики.
  • подтвердили важность участия Словакии в гуманитарном разминировании Украины.
  • отметили важность совместных усилий по обеспечению глобальной продовольственной безопасности, повышению транзитного потенциала для экспорта украинской сельскохозяйственной продукции.
  • подчеркнул важность развития военно-технического сотрудничества на коммерческой основе.

Как мы сообщали ранее, в среду, 24 января, в Ужгороде Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился со своим коллегой из Словакии Робертом Фицо.

Украинский Премьер выразил уверенность, что сегодняшняя встреча «откроет новую страницу в наших отношениях».

По словам Дениса Шмыгаля, стороны пришли к согласию по ряду вопросов и есть конкретные договоренности.

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