Шмыгаль о результатах встречи с Фицо: подписано совместное заявление

Заявление призвано усилить двусторонние отношения «на основе взаимного доверия и уважения».

Источник фото: Денис Шмыгаль

По итогам встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо глава Правительства Украины Денис Шмыгаль подписал с ним совместное заявление, призванное усилить двусторонние отношения «на основе взаимного доверия и уважения».

Об этом сообщил Денис Шмыгаль.

В частности, этим заявлением стороны:

подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству, направленному на уважение территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ.

отметили жесткую и последовательную поддержку Словацкой Республики европейской интеграции Украины.

выразили поддержку Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского.

отметили важность участия Словакии в восстановлении Украины и назначении Вице-премьер-министра по плану восстановления, устойчивости и экономики знаний Словацкой Республики.

подтвердили важность участия Словакии в гуманитарном разминировании Украины.

отметили важность совместных усилий по обеспечению глобальной продовольственной безопасности, повышению транзитного потенциала для экспорта украинской сельскохозяйственной продукции.

подчеркнул важность развития военно-технического сотрудничества на коммерческой основе.

Как мы сообщали ранее, в среду, 24 января, в Ужгороде Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился со своим коллегой из Словакии Робертом Фицо.

Украинский Премьер выразил уверенность, что сегодняшняя встреча «откроет новую страницу в наших отношениях».

По словам Дениса Шмыгаля, стороны пришли к согласию по ряду вопросов и есть конкретные договоренности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.