Шмыгаль о результатах встречи с Фицо: подписано совместное заявление

По итогам встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо глава Правительства Украины Денис Шмыгаль подписал с ним совместное заявление, призванное усилить двусторонние отношения «на основе взаимного доверия и уважения».
Об этом сообщил Денис Шмыгаль.
В частности, этим заявлением стороны:
- подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству, направленному на уважение территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ.
- отметили жесткую и последовательную поддержку Словацкой Республики европейской интеграции Украины.
- выразили поддержку Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского.
- отметили важность участия Словакии в восстановлении Украины и назначении Вице-премьер-министра по плану восстановления, устойчивости и экономики знаний Словацкой Республики.
- подтвердили важность участия Словакии в гуманитарном разминировании Украины.
- отметили важность совместных усилий по обеспечению глобальной продовольственной безопасности, повышению транзитного потенциала для экспорта украинской сельскохозяйственной продукции.
- подчеркнул важность развития военно-технического сотрудничества на коммерческой основе.
Как мы сообщали ранее, в среду, 24 января, в Ужгороде Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился со своим коллегой из Словакии Робертом Фицо.
Украинский Премьер выразил уверенность, что сегодняшняя встреча «откроет новую страницу в наших отношениях».
По словам Дениса Шмыгаля, стороны пришли к согласию по ряду вопросов и есть конкретные договоренности.
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