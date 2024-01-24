«Відступні за спокійне життя»: у Хмельницькому затримали рекетирів, які ставили на «лічильник» місцевих

У Хмельницькому правоохоронці знешкодили діяльність групи рекетирів, які поставили на «лічильник» місцевих мешканців.

Джерело фото: npu.gov.ua

У Хмельницькому правоохоронці викрили діяльність злочинної групи, яка здійснювала рекет на місцевих мешканців, вимагаючи від них регулярні виплати за «спокійне життя». Всі члени угруповання мають значний кримінальний досвід і використовували погрози для того, щоб змусити громадян платити гроші. Про це повідомляє Національна поліція України.

Під час проведення слідчих заходів правоохоронці задокументували факти вимагання та отримання коштів учасниками злочинної групи. Троє жителів Хмельницького залякували мешканців та змушували їх виплачувати вигадані борги. Для забезпечення «спокою» громадян, зловмисники вимагали щомісяця «відступних».

23 січня оперативники та слідчі затримали одного з фігурантів, коли він отримував черговий «борг». Затриманим і його спільникам пред'явлено підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання).

Під час обшуків учасників групи правоохоронці вилучили мобільні телефони, чорнові записи, понад 640 000 гривень, пістолет із ознаками переробки, набої та наркотики. Питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою вирішується. Кримінальне провадження перебуває під процесуальним керівництвом Хмельницької обласної прокуратури.

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