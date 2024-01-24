У ВАКС підтвердили законність управління АРМА понад 25 млн грн

Держспецзв’язок затвердив наказ щодо примусового вилучення у АРМА понад 25 млн грн, але ВАКС визначив законним невиконання цього наказу.

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Вищий антикорупційний суд підтримав позицію АРМА, що полягає у законних підставах управління понад 25 млн грн.

Про це повідомили у Агентстві з розшуку та менеджменту активів з посиланням на відповідну ухвалу, яка надійшла до АРМА 18 січня.

Як зазначається, Агентство отримало ці кошти у 2021 році від реалізації низки арештованих активів. Посилаючись на режим воєнного стану, Держспецзв’язок затвердив наказ щодо примусового вилучення у АРМА понад 25 млн грн.

«ВАКС визначив законним невиконання Нацагентством цього наказу вказаного державного органу. Отже, ці активи залишаються в управлінні АРМА на рахунку державного банку», - пишуть у Агентстві.

З понад 25 млн грн близько 8,5 млн складають відсотки, нараховані банківською установою.

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