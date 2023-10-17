В Киеве чиновник ГСЧС не задекларировал имущество жены почти на 13 млн грн

Чиновник не указал в декларации принадлежащее его жене недвижимое имущество, а именно 4 квартиры, 4 нежилых помещения, 4 машиноместа, жилой дом и земельный участок.

В Киеве правоохранительные органы сообщили о подозрении должностному лицу ГСЧС, который не указал в декларации имущество жены на миллионы гривен.

Как сообщает Киевская городская прокуратура, в декларации за 2020 год заместитель начальника одной из пожарно-спасательных частей Главного управления ГСЧС Украины в Киеве не указал принадлежащее его жене недвижимое имущество, а именно 4 квартиры, 4 нежилых помещения, 4 машиноместа, жилой дом и земельный участок.

«Указанное имущество находится в Киеве и в Киевской области.

Сведения, указанные в декларации чиновника, отличались от достоверных на общую сумму 11,9 млн гривен.

В дальнейшем, в декларации за 2021 год должностное лицо вновь не задекларировало указанную недвижимость, а также еще одну квартиру, которую его жена получила в собственность в 2021 году. На этот раз сведения отличались от достоверных на сумму 12,7 млн. гривен», - сказано в сообщении.

В прокуратуре добавили, что следствие по уголовному производству продолжается. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

Ранее НАПК выявило 1,7 млн грн необоснованных активов депутата Киевсовета.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.