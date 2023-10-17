У Києві посадовець ДСНС не задекларував майно дружини на майже 13 млн грн

Посадовець не вказав у декларації належне його дружині нерухоме майно, а саме 4 квартири, 4 нежитлові приміщення, 4 машиномісця, житловий будинок та земельну ділянку.

У Києві правоохоронні органи повідомили про підозру посадовцю ДСНС, який не вказав в декларації майно дружини на мільйони гривень.

Як повідомляє Київська міська прокуратура, у декларації за 2020 рік заступник начальника однієї з пожежно-рятувальних частин Головного управління ДСНС України у м. Києві не вказав належне його дружині нерухоме майно, а саме 4 квартири, 4 нежитлові приміщення, 4 машиномісця, житловий будинок та земельну ділянку.

«Вказане майно знаходиться у Києві та Київській області.

Відомості, що були вказані у декларації посадовця, відрізнялися від достовірних на загальну суму 11, 9 млн гривень.

Надалі, у декларації за 2021 році посадовець знову не задекларував вказану нерухомість, а також ще одну квартиру, яку його дружина отримала у власність у 2021 році. Цього разу відомості відрізнялися від достовірних на суму 12,7 млн гривень», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додали, що слідство у кримінальному провадженні триває. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 2 років.

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