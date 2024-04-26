КСУ перевірить на конституційність законодавчі приписи щодо обмежень максимального розміру пенсії

До КСУ звернулися з клопотанням перевірити на відповідність Конституції України приписи законів, якими запроваджено обмеження максимального розміру пенсії 10 прожитковими мінімумами, установленими для осіб, які втратили працездатність.

У четвер, 25 квітня, Велика палата Суду на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розглядала справу за конституційним поданням Верховного Суду щодо конституційності окремих приписів статті 2 Закону України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» від 8 липня 2011 року 3668-VI (далі – Закон 3668), частини третьої статті 85 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 року 1788-ХІІ (далі – Закон 1788) у редакції Закону України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» від 8 липня 2011 року 3668-VI. Про це повідомив офіційний сайт КСУ.

Суб’єкт права на конституційне подання звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням перевірити на відповідність статті 21, частині третій статті 22, частині першій статті 24, статтям 46, 64 Конституції України оспорювані приписи законів, якими запроваджено обмеження максимального розміру пенсії десятьма прожитковими мінімумами, установленими для осіб, які втратили працездатність.

Як зазначив суддя-доповідач у справі Віктор Колісник, на думку автора клопотання «законодавче обмеження максимального розміру пенсії в аспекті частини першої статті 2 Закону 3668 у частині поширення її дії на Закон 1788 та частини третьої статті 85 Закону 1788 у редакції Закону 3668 можна вважати таким, що звужує зміст та обсяг права на соціальний захист, у тому числі права на пенсійне забезпечення, і призводить до порушення його сутності».

Суддя-доповідач поінформував, що на розгляді Конституційного Суду України є справи за конституційними скаргами кількох громадян, які також оспорюють окремі приписи статті 2 Закону 3668, що є предметом оскарження цього конституційного подання.

Задля забезпечення повного й об’єктивного розгляду справи та ухвалення Судом обґрунтованого рішення він направив листи-запити до наукових установ, освітніх закладів та членів Науково-консультативної ради Конституційного Суду України з проханням висловити позиції щодо питань, порушених у конституційному поданні.

Після дослідження матеріалів справи на відкритій частині пленарного засідання Велика палата перейшла до закритої частини пленарного засідання.

На засіданні були присутні представник суб’єкта права на конституційне подання, перший заступник керівника Апарату Верховного Суду Расім Бабанли та інші громадяни.

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