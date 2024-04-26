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КСУ проверит на конституционность законодательные предписания по ограничениям максимального размера пенсии

10:08, 26 апреля 2024
В КСУ обратились с ходатайством проверить на соответствие Конституции Украины предписания законов, которыми введены ограничения максимального размера пенсии 10 прожиточными минимумами, установленными для лиц, потерявших трудоспособность.
КСУ проверит на конституционность законодательные предписания по ограничениям максимального размера пенсии
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В четверг, 25 апреля, Большая палата Суда на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассматривала дело по конституционному представлению Верховного Суда о конституционности отдельных предписаний статьи 2 Закона Украины «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы» от 8 июля 2011 г. 36 -VI (далее – Закон 3668), части третьей статьи 85 Закона Украины «О пенсионном обеспечении» от 5 ноября 1991 года 1788-ХІІ (далее – Закон № 1788) в редакции Закона Украины «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы » от 8 июля 2011 г. 3668-VI. Об этом сообщил официальный сайт КСУ.

Субъект права на конституционное представление обратился в Конституционный Суд Украины с ходатайством проверить на соответствие статьи 21, части третьей статьи 22, части первой статьи 24, статьям 46, 64 Конституции Украины оспариваемые предписания законов, которыми введены ограничения по максимальному размеру, установленными для лиц, утративших трудоспособность.

Как отметил судья-докладчик по делу Виктор Колесник, по мнению автора ходатайства «законодательное ограничение максимального размера пенсии в аспекте части первой статьи 2 Закона 3668 в части распространения ее действия на Закон 1788 и части третьей статьи 85 Закона 1788 в редакции Закона 3668 можно считать сужающим содержание и объем права на социальную защиту, в том числе права на пенсионное обеспечение, и приводит к нарушению его сущности».

Судья-докладчик проинформировал, что на рассмотрении Конституционного Суда Украины есть дела по конституционным жалобам нескольких граждан, также оспаривающих отдельные предписания статьи 2 Закона № 3668, что является предметом обжалования этого конституционного представления.

Для обеспечения полного и объективного рассмотрения дела и принятия Судом обоснованного решения он направил письма-запросы в научные учреждения, образовательные учреждения и членов Научно-консультативного совета Конституционного Суда Украины с просьбой высказать позиции по вопросам, поднятым в конституционном представлении.

После исследования материалов дела на открытой части пленарного заседания Большая палата перешла к закрытой части пленарного заседания.

На заседании присутствовали представитель субъекта права на конституционное представление, первый заместитель руководителя Аппарата Верховного Суда Расим Бабанлы и другие граждане.

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