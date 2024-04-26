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США уже начали поставлять в Украину боеприпасы, в которых ВСУ нуждаются больше всего, — Пентагон

10:45, 26 апреля 2024
В то же время пакет помощи США содержит разное оборудование, поставка некоторых может занять больше времени.
США уже начали поставлять в Украину боеприпасы, в которых ВСУ нуждаются больше всего, — Пентагон
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Соединенные Штаты Америки уже начали поставлять в Украину те боеприпасы, в которых Вооруженные Силы Украины нуждаются больше всего. Об этом сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер на брифинге.

«Мы уже двигаемся», - заявил Райдер в ответ на вопрос, когда, по его мнению, Украина получит первую партию вооружений в рамках нового пакета помощи США.

«Мы уже начали процесс перемещения части оружия, боеприпасов и оборудования, которое будет, как я уже упоминал ранее, через несколько дней, если не раньше», – заявил Райдер.

Спикер Пентагона отметил, что пакет американской помощи содержит разное оборудование, поставки некоторого могут занять больше времени.

«Но когда дело доходит до таких важных возможностей, как боеприпасы, вы знаете, мы уже двигаемся, чтобы осуществлять эти поставки», - отметил Райдер.

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