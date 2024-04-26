США вже розпочали постачати в Україну боєприпаси, яких ЗСУ потребують найбільше, — Пентагон

Водночас пакет допомоги США містить різне обладнання, постачання деякого може зайняти більше часу.

Сполучені Штати Америки вже почали постачати в Україну ті боєприпаси, яких Збройні Сили України потребують найбільше. Про це повідомив речник Пентагону Патрік Райдер на брифінгу.

«Ми вже рухаємося», — заявив Райдер у відповідь на запитання, коли, на його думку, Україна отримає першу партію озброєнь в межах нового пакету допомоги США.

«Ми вже розпочали процес переміщення частини зброї, боєприпасів і обладнання, яке буде, як я вже згадував раніше, через кілька днів, якщо не раніше», – заявив Райдер.

Речник Пентагону зазначив, що пакет американської допомоги містить різне обладнання, постачання деякого може зайняти більше часу.

«Але коли справа доходить до таких важливих можливостей, як боєприпаси, ви знаєте, ми вже рухаємося, щоб здійснювати ці постачання», – зазначив Райдер.

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