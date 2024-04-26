Ірина Мудра обговорила питання реформ судової системи та юридичної освіти з послом країни G7

Під час зустрічі заступниці керівника Офісу Президента з Послом Японії йшлося про реформи юридичної освіти та судової системи.

Фото: president.gov.ua

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра зустрілася з Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні Кунінорі Мацудою. Вони обговорили реформи юридичної освіти та судової системи. Про це повідомляє ОП.

Також під час зустрічі обговорили зміцнення співпраці для притягнення рф до відповідальності за агресивну війну проти України. Насамперед йшлося про створення спеціального трибуналу за злочин агресії.

«У нас є два ключові принципи, на яких має базуватися створення трибуналу. Він має бути виключно міжнародним. Друге – не може бути жодного персонального імунітету для найвищих посадових осіб держави-агресорки», – наголосила Мудра.

Заступниця керівника Офісу Президента й Посол Японії розглянули конкретні кроки щодо конфіскації заморожених російських активів та реалізації міжнародного компенсаційного механізму.

Під час зустрічі Ірина Мудра та Кунінорі Мацуда також обговорили пріоритетні питання реформ судової системи та юридичної освіти.

Заступниця очільника ОП наголосила, що українська сторона налаштована на максимальну взаємодію з країнами «Групи семи», зокрема з Японією, щодо реалізації ключових реформ.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що на конференції «Відновлення справедливості для України» в Гаазі 44 держави у спеціальній декларації підтримали створення спецтрибуналу щодо злочинів росії.

Нагадаємо, Ірина Мудра заявляла, що Україна значно просунулася в реалізації судової реформи.

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