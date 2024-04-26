Практика судів
  1. В Україні

Ірина Мудра обговорила питання реформ судової системи та юридичної освіти з послом країни G7

09:35, 26 квітня 2024
Під час зустрічі заступниці керівника Офісу Президента з Послом Японії йшлося про реформи юридичної освіти та судової системи.
Ірина Мудра обговорила питання реформ судової системи та юридичної освіти з послом країни G7
Фото: president.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра зустрілася з Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні Кунінорі Мацудою. Вони обговорили реформи юридичної освіти та судової системи. Про це повідомляє ОП.

Також під час зустрічі обговорили зміцнення співпраці для притягнення рф до відповідальності за агресивну війну проти України. Насамперед йшлося про створення спеціального трибуналу за злочин агресії.

«У нас є два ключові принципи, на яких має базуватися створення трибуналу. Він має бути виключно міжнародним. Друге – не може бути жодного персонального імунітету для найвищих посадових осіб держави-агресорки», – наголосила Мудра.

Заступниця керівника Офісу Президента й Посол Японії розглянули конкретні кроки щодо конфіскації заморожених російських активів та реалізації міжнародного компенсаційного механізму.

Під час зустрічі Ірина Мудра та Кунінорі Мацуда також обговорили пріоритетні питання реформ судової системи та юридичної освіти.

Заступниця очільника ОП наголосила, що українська сторона налаштована на максимальну взаємодію з країнами «Групи семи», зокрема з Японією, щодо реалізації ключових реформ.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що на конференції «Відновлення справедливості для України» в Гаазі 44 держави у спеціальній декларації підтримали створення спецтрибуналу щодо злочинів росії.

Нагадаємо, Ірина Мудра заявляла, що Україна значно просунулася в реалізації судової реформи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Чи дійсно 2 млн осіб ризикують опинитися в розшуку внаслідок нового закону про мобілізацію – прямий ефір

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Працівників зможуть звільняти за неповідомлення про родичів, які лишилися на тимчасово окупованій території – Рада прийняла закон

Верховна Рада ухвалила закон, за яким підставою для звільнення може бути те, що працівник не повідомив роботодавця про родичів чи інших близьких осіб, які знаходяться на тимчасово окупованій території.

Верховна Рада врегулювала питання гарантій прав працівників при зміні власника бізнесу чи реорганізації

Закон про зміни до КЗпП торкається охорони прав працівників у випадку передачі підприємств, бізнесових структур або частин підприємств

Суддя поскаржився на поліцейських, які переслідували його та морально тероризували

Суддя вважає, що поліцейські виконують «замовлення», яке отримали від свого керівництва.

Родини українців, які загинули внаслідок війни, матимуть шанс отримати компенсацію за рахунок репарацій від рф – Верховна Рада схвалила створення Реєстру постраждалих

Законопроект розрахований на те, що українці, життю та здоров’ю яких завдано шкоди внаслідок збройної агресії рф проти України, та члени їх родин у перспективі зможуть отримати відшкодування за рахунок репарацій.

Фізична ідентифікація, включення до страхового стажу періодів роботи у країнах СНД, нові підстави припинення пенсій – ухвалено закон

Верховна Рада ухвалила закон про врегулювання питання обчислення страхового стажу та пенсійного забезпечення – які зміни він передбачає

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Чи дійсно 2 млн осіб ризикують опинитися в розшуку внаслідок нового закону про мобілізацію – прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Данило Гетманцев
    Данило Гетманцев
    голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики
  • Михайло Ніколаєв
    Михайло Ніколаєв
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Сергій Чванкін
    Сергій Чванкін
    голова Київського районного суду м. Одеси