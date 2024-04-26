У Франції розглядають ідею впровадження комендантської години для неповнолітніх

Очільник МВС Франції зазначив, що підтримує такий підхід для більш ефективної боротьби з підлітковим насильством.

Фото: REUTERS

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен підтримує ідею щодо запровадження комендантської години для неповнолітніх віком до 13 років. Про це повідомляє Le Figaro.

Він зазначив, що підтримує такий підхід для більш ефективної боротьби з підлітковим насильством.

За словами французького міністра, «це ненормально, коли діти, підлітки і неповнолітні перебувають на вулиці опівночі».

«Неповнолітні повинні бути вдома, зі своїми батьками… Вони повинні бути вдома, вони повинні спати, вони повинні йти до школи наступного дня», – сказав Дарманен.

Зазначається, що останнім часом у Франції зафіксували низку інцидентів за участю підлітків. Після цього французькі муніципалітети, зокрема, Пуент-а-Пітр, Безьє і Ніцца, оголосили про запровадження комендантської години для неповнолітніх.

Дарманен оголосив про свою підтримку «мерів, які мають право видавати накази, фактично, як держава, щоб не допустити перебування цих неповнолітніх на вулиці, особливо тих, кому не виповнилося 13 років».

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