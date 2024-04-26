Во Франции рассматривают идею внедрения комендантского часа для несовершеннолетних

Глава МВД Франции отметил, что поддерживает такой подход для более эффективной борьбы с подростковым насилием.

Фото: REUTERS

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен поддерживает идею о введении комендантского часа для несовершеннолетних в возрасте до 13 лет. Об этом сообщает Le Figaro.

Он отметил, что поддерживает такой подход для более эффективной борьбы с подростковым насилием.

По словам французского министра, «это ненормально, когда дети, подростки и несовершеннолетние находятся на улице в полночь».

«Несовершеннолетние должны быть дома со своими родителями… Они должны быть дома, они должны спать, они должны идти в школу на следующий день», – сказал Дарманен.

Отмечается, что в последнее время во Франции был зафиксирован ряд инцидентов с участием подростков. После этого французские муниципалитеты, в частности Пуэнт-а-Питр, Безье и Ницца, объявили о введении комендантского часа для несовершеннолетних.

Дарманен объявил о своей поддержке «мэров, имеющих право издавать приказы, фактически как государство, чтобы не допустить пребывания этих несовершеннолетних на улице, особенно тех, кому не исполнилось 13 лет».

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