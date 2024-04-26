Ирина Мудрая обсудила вопросы реформ судебной системы и юридического образования с послом страны G7

Во время встречи заместитель руководителя Офиса Президента с Послом Японии речь шла о реформах юридического образования и судебной системы.

Фото: president.gov.ua

Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Украине Кунинори Мацудой. Они обсудили реформы юридического образования и судебной системы. Об этом сообщает ОП.

Также во время встречи обсудили укрепление сотрудничества для привлечения рф к ответственности за агрессивную войну против Украины. В первую очередь речь шла о создании специального трибунала за преступление агрессии.

«У нас есть два ключевых принципа, на которых должно базироваться создание трибунала. Он должен быть исключительно международным. Второе – не может быть никакого персонального иммунитета для высших должностных лиц государства-агрессорки», – подчеркнула Мудрая.

Заместитель руководителя Офиса Президента и Посол Японии рассмотрели конкретные шаги по конфискации замороженных российских активов и реализации международного компенсационного механизма.

В ходе встречи Ирина Мудрая и Кунинори Мацуда также обсудили приоритетные вопросы реформы судебной системы и юридического образования.

Замглавы ОП подчеркнула, что украинская сторона настроена на максимальное взаимодействие со странами «Группы семи», в частности с Японией, по реализации ключевых реформ.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что на конференции «Восстановление справедливости для Украины» в Гааге 44 государства в специальной декларации поддержали создание спецтрибунала по поводу преступлений россии.

Напомним, Ирина Мудрая заявляла, что Украина значительно продвинулась в реализации судебной реформы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.