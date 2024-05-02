Практика судів
  1. В Україні

Хто має право на безоплатну вторинну правничу допомогу з усіх правничих питань: роз’яснення

18:45, 2 травня 2024
Щоб отримати безоплатну вторинну правничу допомогу, необхідно подати до найближчого бюро правничої допомоги заяву та документи, які підтверджують належність до однієї з категорій людей, які мають право на ці послуги.
Хто має право на безоплатну вторинну правничу допомогу з усіх правничих питань: роз’яснення
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Координаційний центр з надання правничої допомоги нагадує, хто має право на безоплатну вторинну правничу допомогу з усіх правничих питань. 

Безоплатна вторинна правнича допомога — вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя.

Окремі категорії осіб, що визначені статтею 14 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу», мають право на безоплатну вторинну правничу допомогу:

  • представництво інтересів у судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;
  • захист;
  • складення документів процесуального характеру.

На всі види вищезазначених правничих послуг мають право такі категорії громадян:

  • повнолітні особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо їхній середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до закону для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення;
  • особи з інвалідністю, які отримують пенсію або державну соціальну допомогу, у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для працездатної особи;
  • діти;
  • особи, засуджені до покарання у виді довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі;
  • внутрішньо переміщені особи;
  • ветерани війни та члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;
  • особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, та особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань.

Куди звернутися для отримання безоплатної вторинної правничої допомоги?

Щоб отримати безоплатну вторинну правничу допомогу, необхідно подати до найближчого бюро правничої допомоги заяву та документи, які підтверджують належність до однієї з категорій людей, які мають право на ці послуги.   

Особи, які потребують безоплатної  вторинної правничої допомоги або їх представники, можуть  подати електронне звернення на офіційну електронну адресу центру з надання безоплатної правничої допомоги. Таке звернення підписується особою або її представником з використанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Підсумки іспиту під час конкурсу на посади суддів Конституційного Суду: кого з кандидатів визнали достойним посади судді КСУ

На посаду судді КСУ по квоті З’їзду суддів претендують судді Верховного Суду Алла Олійник та Олександра Яновська.

Верховний Суд пояснив, коли відсутній умисел на перешкоджання законній професійній діяльності журналіста

Потерпілий як журналіст не був зовнішньо забезпечений документами, знаковими, сигнальними та іншими засобами позначення особи представника преси.

За зачинене укриття штрафуватимуть на місці до 17 тисяч грн, а у разі загибелі людей порушникам загрожуватиме до 8 років позбавлення волі

Виносити постанови про штрафи на місці стосовно зачинених укриттів будуть державні інспектори ДСНС.

За 3 місяці 2024 року з держслужбовців на військову службу пішло 42 людини, 38 з яких – жінки

Кількість мобілізованих державних службовців за 3 місяці 2024 року зросла на 42 людини, з яких 38 жінок і 4 чоловіка.

Суддя не зміг вчасно розглянути клопотання про тримання під вартою, тому що його покинули усі секретарі судового засідання

Підозрюваний вийшов на волю, а суддя отримав дисциплінарну справу

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео