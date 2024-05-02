Хто має право на безоплатну вторинну правничу допомогу з усіх правничих питань: роз’яснення

Щоб отримати безоплатну вторинну правничу допомогу, необхідно подати до найближчого бюро правничої допомоги заяву та документи, які підтверджують належність до однієї з категорій людей, які мають право на ці послуги.

Координаційний центр з надання правничої допомоги нагадує, хто має право на безоплатну вторинну правничу допомогу з усіх правничих питань.

Безоплатна вторинна правнича допомога — вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя.

Окремі категорії осіб, що визначені статтею 14 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу», мають право на безоплатну вторинну правничу допомогу:

представництво інтересів у судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;

захист;

складення документів процесуального характеру.

На всі види вищезазначених правничих послуг мають право такі категорії громадян:

повнолітні особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо їхній середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до закону для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення;

особи з інвалідністю, які отримують пенсію або державну соціальну допомогу, у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для працездатної особи;

діти;

особи, засуджені до покарання у виді довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі;

внутрішньо переміщені особи;

ветерани війни та члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, та особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань.

Куди звернутися для отримання безоплатної вторинної правничої допомоги?

Щоб отримати безоплатну вторинну правничу допомогу, необхідно подати до найближчого бюро правничої допомоги заяву та документи, які підтверджують належність до однієї з категорій людей, які мають право на ці послуги.

Особи, які потребують безоплатної вторинної правничої допомоги або їх представники, можуть подати електронне звернення на офіційну електронну адресу центру з надання безоплатної правничої допомоги. Таке звернення підписується особою або її представником з використанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті.

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