Кто имеет право на бесплатную вторичную юридическую помощь по всем юридическим вопросам: разъяснение

Чтобы получить бесплатную вторичную юридическую помощь, необходимо подать в ближайшее бюро юридической помощи заявление и документы, подтверждающие принадлежность к одной из категорий людей, имеющих право на эти услуги.

Координационный центр по предоставлению юридической помощи напоминает, кто имеет право на бесплатную вторичную юридическую помощь по всем юридическим вопросам.

Бесплатная вторичная помощь — вид государственной гарантии, заключающийся в создании равных возможностей для доступа лиц к правосудию.

Отдельные категории лиц, определенные статьей 14 Закона Украины «О бесплатной юридической помощи», имеют право на бесплатную вторинную юридическую помощь:

представительство интересов в судах, других государственных органах, органах местного самоуправления перед другими лицами;

защита;

составление документов процессуального характера.

На все виды вышеупомянутых юридических услуг имеют право следующие категории граждан:

совершеннолетние лица, которые находятся под юрисдикцией Украины, если их среднемесячный доход не превышает двух размеров прожиточного минимума, рассчитанного и утвержденного в соответствии с законом для лиц, принадлежащих к основным социальным и демографическим группам населения;

лица с инвалидностью, получающие пенсию или государственную социальную помощь, в размере, не превышающем двух прожиточных минимумов для трудоспособного лица;

дети;

лица, осужденные к наказанию в виде пожизненного лишения свободы, лишение свободы на определенный срок, содержание в дисциплинарном батальоне военнослужащих или ограничение свободы;

внутренне перемещенные лица;

ветераны войны и члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины, лица, имеющие особые заслуги перед Родиной;

лица, обладающие особыми трудовыми заслугами перед родиной, и лица, принадлежащие к числу жертв нацистских преследований.

Куда обратиться за получением бесплатной вторичной юридической помощи?

Чтобы получить бесплатную вторичную юридическую помощь, необходимо подать в ближайшее бюро юридической помощи заявление и документы, подтверждающие принадлежность к одной из категорий людей, имеющих право на эти услуги.

Лица, требующие бесплатной вторичной юридической помощи или их представители, могут подать электронное обращение по официальному электронному адресу центра по оказанию бесплатной юридической помощи.

Такое обращение подписывается лицом или его представителем с использованием электронной подписи, основанной на квалифицированном сертификате.

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