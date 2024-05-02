Практика судов
  1. В Украине

Кто имеет право на бесплатную вторичную юридическую помощь по всем юридическим вопросам: разъяснение

18:45, 2 мая 2024
Чтобы получить бесплатную вторичную юридическую помощь, необходимо подать в ближайшее бюро юридической помощи заявление и документы, подтверждающие принадлежность к одной из категорий людей, имеющих право на эти услуги.
Кто имеет право на бесплатную вторичную юридическую помощь по всем юридическим вопросам: разъяснение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Координационный центр по предоставлению юридической помощи напоминает, кто имеет право на бесплатную вторичную юридическую помощь по всем юридическим вопросам.

Бесплатная вторичная помощь — вид государственной гарантии, заключающийся в создании равных возможностей для доступа лиц к правосудию.

Отдельные категории лиц, определенные статьей 14 Закона Украины «О бесплатной юридической помощи», имеют право на бесплатную вторинную юридическую помощь:

  • представительство интересов в судах, других государственных органах, органах местного самоуправления перед другими лицами;
  • защита;
  • составление документов процессуального характера.

На все виды вышеупомянутых юридических услуг имеют право следующие категории граждан:

  • совершеннолетние лица, которые находятся под юрисдикцией Украины, если их среднемесячный доход не превышает двух размеров прожиточного минимума, рассчитанного и утвержденного в соответствии с законом для лиц, принадлежащих к основным социальным и демографическим группам населения;
  • лица с инвалидностью, получающие пенсию или государственную социальную помощь, в размере, не превышающем двух прожиточных минимумов для трудоспособного лица;
  • дети;
  • лица, осужденные к наказанию в виде пожизненного лишения свободы, лишение свободы на определенный срок, содержание в дисциплинарном батальоне военнослужащих или ограничение свободы;
  • внутренне перемещенные лица;
  • ветераны войны и члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины, лица, имеющие особые заслуги перед Родиной;
  • лица, обладающие особыми трудовыми заслугами перед родиной, и лица, принадлежащие к числу жертв нацистских преследований.

Куда обратиться за получением бесплатной вторичной юридической помощи?

Чтобы получить бесплатную вторичную юридическую помощь, необходимо подать в ближайшее бюро юридической помощи заявление и документы, подтверждающие принадлежность к одной из категорий людей, имеющих право на эти услуги.

Лица, требующие бесплатной вторичной юридической помощи или их представители, могут подать электронное обращение по официальному электронному адресу центра по оказанию бесплатной юридической помощи.

Такое обращение подписывается лицом или его представителем с использованием электронной подписи, основанной на квалифицированном сертификате.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Итоги экзамена во время конкурса на должности судей Конституционного Суда: кого из кандидатов признали достойным должности судьи КСУ

На должность судьи КСУ по квоте Съезда судей претендуют судьи Верховного Суда Алла Олейник и Александра Яновская.

Верховный Суд объяснил, когда отсутствует умысел на препятствование законной профессиональной деятельности журналиста

Потерпевший как журналист не был внешне обеспечен документами, знаковыми, сигнальными и другими средствами обозначения лица как представителя прессы.

За закрытое укрытие будут штрафовать на месте до 17 тысяч грн, а в случае гибели людей нарушителям грозит до 8 лет лишения свободы

Выносить постановления о штрафах на месте по закрытым укрытиям будут государственные инспекторы ГСЧС.

За 3 месяца 2024 года из госслужащих на военную службу пошли 42 человека, 38 из которых – женщины

Количество мобилизованных государственных служащих за 3 месяца 2024 года выросло на 42 человека, из которых 38 женщины и 4 мужчины.

Судья не смог вовремя рассмотреть ходатайство о содержании под стражей, потому что его бросили все секретари судебного заседания

Подозреваемый вышел на свободу, а судья получил дисциплинарное дело.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео