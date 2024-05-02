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ГНС объяснила, нужно ли подавать декларацию самозанятому лицу в случае отсутствия доходов

16:02, 2 мая 2024
Если самозанято в течение отчетного периода не получало доход от такой деятельности и не имеет других доходов из источников их происхождения из Украины и иностранных доходов, то обязанности подачи декларации с приложением Ф2 не возникает.
ГНС объяснила, нужно ли подавать декларацию самозанятому лицу в случае отсутствия доходов
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Главное управление ГНС в Херсонской области, Автономной Республике Крым и г. Севастополе разъяснило, представляет ли лицо, осуществляющее независимую профессиональную деятельность, приложение Ф2 к декларации о доходах, в случае отсутствия дохода от такой деятельности.

Так, согласно п. 178.4 НКУ физические лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, а также иностранцы и лица без гражданства, которые стали на учет в контролирующих органах как самозанятые лица и являются резидентами, представляют налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах по результатам отчетного года в соответствии с разделом IV НКУ в сроки, предусмотренные для плательщиков налога на доходы физических лиц, в котором наряду с доходами от осуществления независимой профессиональной деятельности должны указываться другие доходы из источников их происхождения из Украины и иностранные доходы.

Плательщики налога на доходы физических лиц, в том числе самозанятые лица, представляют Декларацию до 1 мая года, следующего за отчетным, кроме случаев, предусмотренных разд. IV НКУ (пп. 49.18.4 НКУ).

Форма налоговой декларации и Инструкция по заполнению налоговой декларации об имущественном положении и доходах утверждена приказом Минфина от 02.10.2015 №859 с изменениями и дополнениями.

Приложения являются составной частью Декларации и без Декларации недействительны. Приложения заполняются и подаются исключительно при наличии доходов (расходов), расчет которых содержится в этих приложениях (п. 2 разд. II Инструкции).

Вместе с тем п. 49.2 НКУ установлено, что налогоплательщик обязан за каждый установленный НКУ отчетный период, в котором возникают объекты налогообложения, или в случае наличия подлежащих декларированию показателей в соответствии с требованиями НКУ подавать налоговые декларации по каждому отдельному налога, плательщиком которого он является.

Следовательно, если лицом, осуществляющим независимую профессиональную деятельность, в течение отчетного периода не получался доход от такой деятельности и не имеет других доходов из источников их происхождения из Украины и иностранных доходов, то обязанности подачи Декларации, в том числе приложения Ф2, в указанной личности не возникает.

Вместе с тем, если лицом, осуществляющим независимую профессиональную деятельность, в течение отчетного периода получались другие доходы из источников их происхождения из Украины и иностранные доходы, то такое лицо обязано подать Декларацию и заполнить соответствующие приложения в зависимости от вида полученного дохода.

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