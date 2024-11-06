Як звільненим з полону та родинам полонених отримати державну грошову допомогу — алгоритм дій та зразок заяви

Державну грошову допомогу виплачують після встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

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У Мінреінтеграції розповіли, як звільненим з полону та родинам полонених отримати державну грошову допомогу.

Так, при міністерстві функціонує Комісія з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Вона встановлює факт перебування в полоні військових і цивільних, в тому числі звільнених з полону осіб. До складу Комісії входять представники державних органів і профільних громадських організацій.

Після встановлення Комісією факту позбавлення особи особистої свободи Мінреінтеграції виплачує одноразову грошову допомогу від держави у розмірі 100 тисяч гривень особам, звільненим з полону.

Також Міністерство здійснює виплати щорічної державної допомоги у розмірі 100 тисяч гривень за кожен рік перебування в полоні колишнім полоненим або членам сімей тих, хто досі перебуває в полоні.

Для отримання зазначених грошових допомог від держави потрібно звернутися до Мінреінтеграції.

Що необхідно для встановлення факту позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України й отримання державної грошової допомоги:

Зразок заяви про встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України:

Зразок заяви про отримання державної грошової допомоги:

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