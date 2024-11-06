Как освобожденным из плена и семьям пленных получить государственную денежную помощь — алгоритм действий и образец заявления

Государственную денежную помощь выплачивают после установления факта лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

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В Минреинтеграции рассказали, как освобожденным из плена и семьям пленных получить государственную денежную помощь.

Так, при министерстве функционирует Комиссия по вопросам установления факта лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

Она устанавливает факт пребывания в плену военных и гражданских, в том числе освобожденных из плена лиц. В состав Комиссии входят представители государственных органов и профильных организаций.

После установления Комиссией факта лишения личной свободы Минреинтеграции выплачивает единовременную денежную помощь от государства в размере 100 тысяч гривен лицам, освобожденным из плена.

Также Министерство осуществляет выплаты ежегодной государственной помощи в размере 100 тысяч гривен за каждый год пребывания в плену бывшим пленникам или членам семей до сих пор находящихся в плену.

Для получения указанных денежных пособий от государства следует обратиться в Минреинтеграции.

Что необходимо для установления факта лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины и получения государственной денежной помощи:

Образец заявления об установлении факта лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины:

Образец заявления о получении государственной денежной помощи: