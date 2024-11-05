Как использовать искусственный интеллект и уберечься от судебных исков, не нарушая авторское право

Команда экспертов разработала рекомендации для создателей контента с помощью ИИ.

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Команда специалистов разработала рекомендации, которые помогут создавать и использовать инновации с искусственным интеллектом, соблюдая право интеллектуальной собственности.

Как отметил заместитель Министра цифровой трансформации Александр Борняков, нарушение авторского права – одна из самых горячих проблем в сфере искусственного интеллекта.

«Известно десятки резонансных судебных исков на технологические компании со стороны известных писателей, художников и даже программистов за неправомерное использование объектов интеллектуальной собственности. Нарушить авторское право могут и обычные пользователи ИИ-систем, сгенерировавшие картинку или текст», - отмечает он.

Чтобы обезопасить граждан и IT-компании от таких кейсов, для общественности разработали советы, как работать с ИИ-инструментами без рисков.

Заместитель Министра экономики Украины Виталий Киндратов напомнил, что с 1 января 2023 года действует Закон Украины «Об авторском праве и смежных правах», который вводит режим sui generis для защиты неоригинальных произведений, созданных компьютерными программами.

Таким образом, Украина сделала важный шаг в сфере прав интеллектуальной собственности, став одним из первых государств, которые определили правовой режим для объектов, созданных искусственным интеллектом, отметили в Минэкономики.

В документе ниже эксперты собрали советы, как ответственно использовать объекты интеллектуальной собственности для тренировки ИИ-моделей. Правообладатели контента могут узнать, как оградить свои фото, видео, тексты, аудио и другие объекты от неправомерного использования системами ИИ. Также документ содержит советы, на что обращать внимание при генерировании контента в системах искусственного интеллекта.

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