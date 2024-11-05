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Як використовувати штучний інтелект і вберегтися від судових позовів, не порушуючи авторське право

23:11, 5 листопада 2024
Команда експертів розробила рекомендації для творців контенту за допомогою ШІ.
Як використовувати штучний інтелект і вберегтися від судових позовів, не порушуючи авторське право
Джерело фото: BoliviaInteligente / Unsplash
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Команда фахівців розробила рекомендації, які допоможуть створювати й використовувати інновації зі штучним інтелектом, дотримуючись права інтелектуальної власності.

Як зауважив заступник Міністра цифрової трансформації Олександр Борняков, порушення авторського права — одна з найгарячіших проблем у сфері штучного інтелекту.

«Відомо десятки резонансних судових позовів на технологічні компанії з боку відомих письменників, художників і навіть програмістів за неправомірне використання об‘єктів інтелектуальної власності. Порушити авторське право можуть і звичайні користувачі ШІ-систем, які згенерували картинку чи текст», - зауважує він.

Відтак, щоб убезпечити громадян та IT-компанії від таких кейсів, для громадськості розробили поради, як працювати з ШІ-інструментами без ризиків.

Заступник Міністра економіки України Віталій Кіндратів нагадав, що з 1 січня 2023 року діє Закон України «Про авторське право і суміжні права», який запроваджує режим sui generis для захисту неоригінальних творів, створених комп’ютерними програмами.

Таким чином Україна зробила важливий крок у сфері прав інтелектуальної власності, ставши однією з перших держав, які визначили правовий режим для об’єктів, створених штучним інтелектом, наголосили у Мінекономіки.

У документі нижче експерти зібрали поради, як відповідально використовувати об‘єкти інтелектуальної власності для тренування ШІ-моделей. Правовласники контенту можуть дізнатися, як захистити свої фото, відео, тексти, аудіо та інші об‘єкти від неправомірного використання системами ШІ. Також документ містить поради, на що звертати увагу при генеруванні контенту в системах штучного інтелекту.

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авторське право позов Міністерство цифрової трансформації Мінекономіки штучний інтелект

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