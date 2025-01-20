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За яких обставин людину можуть визнати недієздатною та які наслідки з цього випливають

20:14, 20 січня 2025
Визнати людину недієздатною може лише суд.
За яких обставин людину можуть визнати недієздатною та які наслідки з цього випливають
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Деякі люди через психічні хвороби не можуть усвідомлювати значення своїх дій і їх наслідки. Для вчинення дій від імені таких людей та захисту їх прав існує механізм визнання людини недієздатною. Про це повідомляє Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги.

Коли людина може бути визнана недієздатною

Якщо вона внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу не здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними.

Для цього мають бути достатні підстави та докази (експертиза, медичний висновок, показання свідків тощо).

Визнати людину недієздатною може лише суд.

Хто може подати заяву до суду щодо визнання людини недієздатною

  • Члени сім’ї
  • Близькі  родичі, незалежно від їх спільного проживання
  • Орган опіки та піклування
  • Заклад з надання психіатричної допомоги

Чи стягується судовий збір

Ні. Але якщо суд встановить, що заявник діяв недобросовісно і безпідставно — з нього стягуються всі судові витрати.

Які особливості розгляду таких справ

Людей, стосовно яких суд розглядає справу про визнання недієздатною, обов’язково має представляти адвокат. Він стежитиме, щоб права людини не були порушені.

Держава гарантує безоплатні послуги адвоката таким клієнтам, призначає фахівця система БПД. Цій людині чи члену її родини самостійно звертатися для цього нікуди не потрібно, існує спеціальна процедура.

Відколи людина буде вважатися недієздатною

З моменту набрання законної сили рішення суду. Суд може визначити, з якого дня людина вважатиметься недієздатною, якщо це важливо для визнання недійсними договорів.

Які наслідки визнання людини недієздатною

Над людиною встановлюється опіка. І з цього моменту опікун вчиняє від імені недієздатної людини усі дії, що мають правові наслідки, та несе відповідальність, якщо його підопічний завдасть якусь шкоду.

Опікуном може стати повнолітня людина, що бажає виконувати ці обов’язки. Перевага надається родичам чи близьким з урахуванням їхніх стосунків із підопічним. Також опікунів може бути кілька.

Якщо опікун не може чи не хоче виконувати свої обов’язки — повноваження можна припинити (через суд). Тоді недієздатній людині призначать нового опікуна.

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