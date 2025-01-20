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При каких обстоятельствах человека могут признать недееспособным и какие последствия из этого вытекают

20:14, 20 января 2025
Признать человека недееспособным может только суд.
При каких обстоятельствах человека могут признать недееспособным и какие последствия из этого вытекают
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Некоторые люди из-за психических болезней не могут осознавать значения своих действий и их последствий. Для совершения действий от имени таких людей и защиты их прав существует механизм признания человека недееспособным. Об этом сообщает Координационный центр по оказанию бесплатной правовой помощи.

Когда человек может быть признан недееспособным

Если она вследствие хронического, стойкого психического расстройства не способна осознавать значение своих действий и (или) управлять ими.

Для этого должны быть достаточные основания и доказательства (экспертиза, медицинское заключение, свидетельские показания и т.п.).

Признать человека недееспособным может только суд.

Кто может подать заявление в суд о признании человека недееспособным

  • Члены семьи
  • Близкие родственники, независимо от их совместного проживания
  • Орган опеки и попечительства
  • Заведение по оказанию психиатрической помощи

Взимается ли судебный сбор

Нет. Но если суд установит, что заявитель действовал недобросовестно и безосновательно, с него взимаются все судебные издержки.

Какие особенности рассмотрения таких дел

Людей, в отношении которых суд рассматривает дело о признании недееспособным, обязательно должен представлять адвокат. Он будет следить за тем, чтобы права человека не были нарушены.

Государство гарантирует безвозмездные услуги адвоката таким клиентам, назначает специалисту система БПД. Этому человеку или члену его семьи самостоятельно обращаться за этим никуда не нужно, существует специальная процедура.

С тех пор как человек будет считаться недееспособным

С момента вступления в законную силу решения суда. Суд может определить, с какого дня человек будет считаться недееспособным, если это важно для признания недействительными договоров.

Какие последствия признания человека недееспособным

Над человеком устанавливается опека. И с этого момента опекун совершает от имени недееспособного человека все действия, имеющие правовые последствия, и несет ответственность, если его подопечный нанесет какой-то вред.

Опекуном может стать совершеннолетний человек, желающий выполнять эти обязанности. Предпочтение отдается родственникам или близким с учетом их отношений с подопечным. Также опекунов может быть несколько.

Если опекун не может или не хочет исполнять свои обязанности, полномочия можно прекратить (через суд). Тогда недееспособному человеку назначат нового опекуна.

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