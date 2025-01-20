Практика судов
  1. В Украине

В Черкасской области задержан экс-чиновник ТЦК при попытке подкупа начальника подразделения

18:45, 20 января 2025
За деньги бывший чиновник гарантировал «законно» оформить отсрочку от службы в армии.
В Черкасской области задержан экс-чиновник ТЦК при попытке подкупа начальника подразделения
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Черкасской области правоохранители задержали бывшего чиновника РТЦК при попытке подкупа начальника подразделения. Ссылаясь на свои связи в ВВК и среди бывших подчиненных, экс-чиновник предлагал мужчинам призывного возраста за деньги избежать мобилизации. Об этом сообщила пресс-служба местной полиции.

Отмечается, чтобы без проблем проворачивать все свои незаконные сделки, злоумышленник решил заручиться «поддержкой» нынешнего руководителя РТЦК. Он предложил платить ему деньги в обмен на возможность безосновательно оформлять «клиентам» фигуранта документы, позволяющие не проходить военную службу.

«Втянуть 44-летнего подполковника в свою преступную деятельность злоумышленнику не удалось, ведь тот о предложении неправомерной выгоды сразу сообщил правоохранителям», - заявили в полиции.

Оперативники задержали фигуранта сразу после передачи денег чиновнику ТЦК – 2000 долларов.

Следователи полиции уже объявили бывшему руководителю районного центра комплектование о подозрении. Ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция взятка ТЦК

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Дональд Трамп принес присягу Президента США

Председатель Верховного Суда США привел Дональда Трампа к присяге Президента США.

Тестирование на IQ в апелляционные суды – персональные результаты каждого кандидата на должности судей криминальной специализации

Успешным тестирование на когнитивные способности оказалось для 507 претендентов на должности судей апелляционных судов.

Илон Маск будет заниматься сокращением госаппарата в DOGE без Вивека Рамасвами – Politico

Рамасвами покинет DOGE, чтобы баллотироваться на должность губернатора Огайо.

В Комитете по свободе слова назвали риски, которые несут в себе мемы для сознания избирателей

«Мем может изменить ход политической кампании и быть частью пропаганды, направленной на подрыв доверия к государству» – заявили в Комитете по свободе слова.

«Тайные Санты» – кто помогал ВККС проверять практические задания кандидатов на должности судей Высшего антикоррупционного суда

В состав экзаменационной комиссии входили трое членов ВККС и трое ученых, которых рекомендовали иностранные партнеры Украины.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Бившева
    Людмила Бившева
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Валерій Лашевич
    Валерій Лашевич
    суддя Київського апеляційного суду
  • Расім Бабанли
    Расім Бабанли
    перший заступник керівника апарату Верховного Суду
  • Тетяна Варварська
    Тетяна Варварська
    заступник директора Національного антикорупційного бюро України