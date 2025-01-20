В Черкасской области задержан экс-чиновник ТЦК при попытке подкупа начальника подразделения

За деньги бывший чиновник гарантировал «законно» оформить отсрочку от службы в армии.

В Черкасской области правоохранители задержали бывшего чиновника РТЦК при попытке подкупа начальника подразделения. Ссылаясь на свои связи в ВВК и среди бывших подчиненных, экс-чиновник предлагал мужчинам призывного возраста за деньги избежать мобилизации. Об этом сообщила пресс-служба местной полиции.

Отмечается, чтобы без проблем проворачивать все свои незаконные сделки, злоумышленник решил заручиться «поддержкой» нынешнего руководителя РТЦК. Он предложил платить ему деньги в обмен на возможность безосновательно оформлять «клиентам» фигуранта документы, позволяющие не проходить военную службу.

«Втянуть 44-летнего подполковника в свою преступную деятельность злоумышленнику не удалось, ведь тот о предложении неправомерной выгоды сразу сообщил правоохранителям», - заявили в полиции.

Оперативники задержали фигуранта сразу после передачи денег чиновнику ТЦК – 2000 долларов.

Следователи полиции уже объявили бывшему руководителю районного центра комплектование о подозрении. Ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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