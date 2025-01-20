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На Черкащині затримали експосадовця ТЦК під час спроби підкупу начальника підрозділу

18:45, 20 січня 2025
За гроші колишній посадовець гарантував «законно» оформити відстрочку від служби у армії.
На Черкащині затримали експосадовця ТЦК під час спроби підкупу начальника підрозділу
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На Черкащині правоохоронці затримали колишнього посадовця РТЦК під час спроби підкупу начальника підрозділу. Посилаючись на свої зв’язки у ВЛК та серед колишніх підлеглих, експосадовець пропонував чоловікам призовного віку за гроші уникнути мобілізації. Про це повідомила пресслужба місцевої поліції.

Зазначається, щоб без проблем провертати всі свої незаконні оборудки зловмисник вирішив заручитися «підтримкою» нинішнього керівника РТЦК. Він запропонував платити йому гроші в обмін на можливість безпідставно оформлювати «клієнтам» фігуранта документи, що дають можливість не проходити військову службу.

«Втягнути 44-річного підполковника до своєї злочинної діяльності зловмиснику не вдалося, адже той про пропозицію неправомірної вигоди одразу повідомив правоохоронців», - заявили у поліції.

Оперативники затримали фігуранта одразу після передачі грошей посадовцю ТЦК – 2000 доларів.

Слідчі поліції вже оголосили колишньому керівнику районного центру комплектування про підозру. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Національна поліція хабар ТЦК

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