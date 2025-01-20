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Під Житомиром зіткнулися два автобуси та маршрутка, є постраждалі

19:39, 20 січня 2025
В ДТП поблизу Житомира травмувалися п’ятеро осіб.
Під Житомиром зіткнулися два автобуси та маршрутка, є постраждалі
Фото: Головне управління Нацполіції в Житомирській області
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У дорожньо-транспортній пригоді, що сталася поблизу села Зарічани, травмувалися п’ятеро осіб, серед яких водій мікроавтобуса та чотири його пасажири. За даними Головного управління Національної поліції Житомирської області, аварія трапилася близько 07:40 на автодорозі Виступовичі-Житомир-Могилів-Подільський.

Попередньо встановлено, що мікроавтобус «Opel», який рухався в напрямку Житомира, зіткнувся з автобусом «ПАЗ». Після цього «ПАЗ» за інерцією вдарив автобус міжнародного сполучення, що зупинився перед світлофором. В результаті аварії постраждали 48-річний водій мікроавтобуса та чотири пасажири віком від 20 до 55 років. Всі потерпілі були госпіталізовані.

Правоохоронці продовжують розслідування обставин події. Поліція закликає водіїв бути уважними за кермом, дотримуватись швидкісного режиму та безпечної дистанції.

Нагадаємо, ДТП спричинила ускладнений рух транспорту в напрямку Житомира.

Фото: Головне управління Нацполіції в Житомирській області

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поліція ДТП Житомир транспорт

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