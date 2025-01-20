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Мінʼюст звільнив керівника НАІС Олексія Бережного через кібератаку на реєстри

15:45, 20 січня 2025
Кримінальне провадження, яке було відкрите після хакерської атаки, досі триває.
Мінʼюст звільнив керівника НАІС Олексія Бережного через кібератаку на реєстри
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Міністерство юстиції звільнило керівника державного підприємства «Національні інформаційні системи» Олексія Бережного після масштабної кібератаки росіян на державні реєстри. Про це повідомила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністр юстиції Ольга Стефанішина.

Вона зазначила, що досі триває службове розслідування, а також кримінальне провадження, яке було відкрите одразу ж після кібератаки.

Крім того, вперше було проведено аудит НАІС, його вже завершено.

Міністерка написала, що в Мін’юсті винесли важливі уроки з цієї кібератаки, зокрема щодо відповідальності, та вже впроваджують системні зміни в роботі реєстрів.

Як відомо, Олексій Бережний очолював НАІС із 2019 року.

Основною метою діяльності ДП «Національні інформаційні системи» є технічне, технологічне забезпечення створення та супроводження програмного забезпечення ведення автоматизованих систем єдиних та державних реєстрів, що створюються відповідно до наказів Мін’юсту.

«Судово-юридична газета» писала, що усі реєстри Мін’юсту, які постраждали від кібератаки РФ, повноцінно запрацювали 20 січня.

Як відомо, 19 грудня відбулася наймасштабніша за останній час зовнішня кібератака на державні реєстри України. 

Реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відновив роботу після кібератаки.

Ще ми повідомляли, що відновлено електронну взаємодію з Державною податковою службою України, Пенсійним фондом України, Міністерством оборони України, Міністерством соціальної політики України та Національною службою здоров’я України. 

Також запрацювала можливість подання заяви на відстрочку від мобілізації для батьків трьох дітей віком до 18 років.

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