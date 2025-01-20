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У Києві відбудуться продуктові ярмарки — де та коли

22:00, 20 січня 2025
У столиці з 21 до 26 січня відбудуться продуктові сільськогосподарські ярмарки.
У Києві відбудуться продуктові ярмарки — де та коли
Фото: kyiv1.com
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Із 21 до 26 січня у Києві пройдуть продуктові сільськогосподарські ярмарки. Про це повідомив Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Організатори закликали відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час повітряних тривог.

Так, 21 січня (вівторок) ярмарки триватимуть у:

Голосіївському районі – просп. Науки, 88;

Дарницькому районі – вул. Євгенія Харченка, 41-47;

Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;

Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта;

Шевченківському районі – ріг вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4.

22 січня (середа) в:

Голосіївському районі – Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської);

Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;

Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;

Печерському районі – вул. Велика Васильківська (в межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);

Подільському районі – просп. Європейського Союзу, 5-11;

Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.

23 січня (четвер) у:

Голосіївському районі – вул. Юлії Здановської (в межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської), вул. Новопирогівська, 25/2-29;

Дарницькому районі – вул. Євгенія Харченка, 41-47;

Дніпровському районі – просп. Воскресенський, 8-10;

Печерському районі – вул. Генерала Алмазова, 6-8;

Подільському районі – вул. Юрківська (в межах вулиць Межигірської і Турівської);

Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта.

24 січня (п’ятниця) в:

Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;

Деснянському районі – вул. Ореста Левицького (в межах вулиць Мілютенка та Братиславської);

Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;

Дніпровському районі – вул. Гроденська, 1/35-17А, вул. Алматинська, 64-74;

Печерському районі – перетин вулиць Леоніда Первомайського та Іллі Мечникова;

Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;

Солом’янському районі – вул. Пилипа Козицького (в межах вулиць Єреванської та Уманської), вул. Керченська (в межах вулиць Донецької та Сергія Берегового);

Шевченківському районі – ріг вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Ризька, 1, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4.

25 січня (субота) в:

Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;

Дарницькому районі – вул. Ревуцького (вздовж будинку № 27);

Деснянському районі – вул. Олександри Екстер (у межах вул. Миколи Закревського та просп. Червоної Калини), вул. Лісківська (в межах вулиць Милославської та Радунської);

Дніпровському районі – бульв. Амвросія Бучми, 2-10;

Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;

Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);

Солом’янському районі – вул. Академіка Шалімова (в межах просп. Любомира Гузара, 28 та вул. Василя Чумака);

Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

26 січня (неділя) в:

Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);

Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;

Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);

Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);

Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

КП «Бессарабський ринок» – Бессарабська площа, 2;

КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;

КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16.

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