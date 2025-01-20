Екскомбрига 155 ОМБР підозрюють в ігноруванні СЗЧ

ДБР затримало колишнього командира бригади за приховування правопорушень серед військових.

Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань у співпраці з СБУ затримали колишнього командира 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської, підозрюваного в нереагуванні на численні правопорушення серед підлеглих. За даними слідства, командир не тільки ігнорував випадки самовільного залишення бійцями військової частини, а й не доповідав органам правопорядку про злочини, скоєні військовослужбовцями. Про це повідомили в ДБР.

Під час служби полковник не вживав необхідних заходів для запобігання кримінальним правопорушенням, зокрема у питаннях самовільного залишення служби та неповернення військовослужбовців з відпусток або відряджень. Встановлено, що командир не виконував свої службові обов’язки, зокрема не доповідав про порушення, що призвело до утруднень у правовому процесі щодо пошуку та повернення військовослужбовців у підрозділ.

Систематичне приховування злочинів підлеглих мало негативні наслідки для боєздатності бригади, призвело до зниження авторитету підрозділу і зменшення його чисельності, що ускладнило виконання бойових завдань. Крім того, командира підозрюють у включенні до списків на навчання у Франції військовослужбовців, що мали заборону на проходження служби, що призвело до самовільного залишення навчальних полігонів 56 бійцями.

Екскомбрига затримали, і найближчим часом його доставлять до Києва для повідомлення про підозру. Йому інкримінують ненаправлення повідомлення про кримінальні правопорушення, умисне невиконання службових обов'язків, що спричинило значну шкоду. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Заплановано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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