Экс-комбрига 155 ОМБР подозревают в игнорировании СЗЧ

ГБР задержало бывшего командира бригады за сокрытие правонарушений среди военных.

Фото: ГБР

Работники Государственного бюро расследований в сотрудничестве с СБУ задержали бывшего командира 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской, подозреваемого в нереагировании на многочисленные правонарушения среди подчиненных. По данным следствия, командир не только игнорировал случаи самовольного оставления бойцами воинской части, но и не докладывал органам правопорядка о преступлениях, совершенных военнослужащими. Об этом сообщили в ГБР.

Во время службы полковник не принимал необходимых мер для предотвращения уголовных правонарушений, в частности в вопросах самовольного оставления службы и невозвращения военнослужащих из отпусков или командировок. Установлено, что командир не выполнял свои служебные обязанности, в частности не докладывал о нарушениях, что привело к затруднениям в правовом процессе по поиску и возвращению военнослужащих в подразделение.

Систематическое сокрытие преступлений подчиненных имело негативные последствия для боеспособности бригады, привело к снижению авторитета подразделения и уменьшению его численности, что затруднило выполнение боевых задач. Кроме того, командира подозревают во включении в списки на обучение во Франции военнослужащих, имевших запрет на прохождение службы, что привело к самовольному оставлению учебных полигонов 56 бойцами.

Экс-комбрига задержали, и в ближайшее время его доставят в Киев для сообщения о подозрении. Ему инкриминируют ненаправление сообщения об уголовных правонарушениях, умышленное невыполнение служебных обязанностей, повлекшее значительный ущерб. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Запланировано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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