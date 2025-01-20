Практика судов
  1. В Украине

Экс-комбрига 155 ОМБР подозревают в игнорировании СЗЧ

15:41, 20 января 2025
ГБР задержало бывшего командира бригады за сокрытие правонарушений среди военных.
Экс-комбрига 155 ОМБР подозревают в игнорировании СЗЧ
Фото: ГБР
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Работники Государственного бюро расследований в сотрудничестве с СБУ задержали бывшего командира 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской, подозреваемого в нереагировании на многочисленные правонарушения среди подчиненных. По данным следствия, командир не только игнорировал случаи самовольного оставления бойцами воинской части, но и не докладывал органам правопорядка о преступлениях, совершенных военнослужащими. Об этом сообщили в ГБР.

Во время службы полковник не принимал необходимых мер для предотвращения уголовных правонарушений, в частности в вопросах самовольного оставления службы и невозвращения военнослужащих из отпусков или командировок. Установлено, что командир не выполнял свои служебные обязанности, в частности не докладывал о нарушениях, что привело к затруднениям в правовом процессе по поиску и возвращению военнослужащих в подразделение.

Систематическое сокрытие преступлений подчиненных имело негативные последствия для боеспособности бригады, привело к снижению авторитета подразделения и уменьшению его численности, что затруднило выполнение боевых задач. Кроме того, командира подозревают во включении в списки на обучение во Франции военнослужащих, имевших запрет на прохождение службы, что привело к самовольному оставлению учебных полигонов 56 бойцами.

Экс-комбрига задержали, и в ближайшее время его доставят в Киев для сообщения о подозрении. Ему инкриминируют ненаправление сообщения об уголовных правонарушениях, умышленное невыполнение служебных обязанностей, повлекшее значительный ущерб. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Запланировано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

военные ГБР СЗЧ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада подготовит законопроекты об ответственности сотрудников ТЦК за попытки мобилизации забронированных

«Военком не может выписать много протоколов, потому что это очень дорого, 82 гривны каждое заказное письмо, которым нужно сообщить о выписке штрафа» – в Верховной Раде выяснили, почему не заработала цифровизация мобилизации.

«Тайные Санты» – кто помогал ВККС проверять практические задания кандидатов на должности судей Высшего антикоррупционного суда

В состав экзаменационной комиссии входили трое членов ВККС и трое ученых, которых рекомендовали иностранные партнеры Украины.

Может ли внучка, которая через 8 лет нашла завещание деда в старых документах, претендовать на наследство – позиция Верховного Суда

Неосведомленность наследника о наличии завещания является уважительной причиной пропуска срока для принятия наследства для лиц, не являющихся наследниками по закону первой очереди или другой очереди наследников, приобретавших право на наследование по закону.

Прохождение ВЛК ограничено годными в настоящее время возможно только по направлению, выданному ТЦК – разъяснение Минобороны

В Минобороны объяснили, что мужчины, ранее признанные ограниченно годными, должны пройти ВЛК до 4 февраля, но для выдачи направления на ВЛК ТЦК должен вызвать военнообязанного повесткой.

Провайдеров и операторов мобильной связи предлагают отнести к критической инфраструктуре законом

Народные депутаты предлагают записать непосредственно в законе, что поставщики электронных коммуникационных сетей или услуг, сетей мобильной связи (операторов), осуществляющих поставку электронных коммуникационных услуг мобильной связи, являются критической инфраструктурой.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Бившева
    Людмила Бившева
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Валерій Лашевич
    Валерій Лашевич
    суддя Київського апеляційного суду
  • Расім Бабанли
    Расім Бабанли
    перший заступник керівника апарату Верховного Суду
  • Тетяна Варварська
    Тетяна Варварська
    заступник директора Національного антикорупційного бюро України