В Иране неизвестный убил двух судей Верховного суда и еще одного ранил

В Тегеране неизвестный злоумышленник совершил нападение на Дворец правосудия.

Фото: abdimedia.net

В Иране неизвестный человек проник в здание Дворца правосудия, находящегося в Тегеране, вошел в кабинет двух судей и расстрелял их из пистолета. Об этом сообщила иранская редакция Радио Свобода.

Отмечается, что нападающий сразу же покончил с собой, поскольку не смог спрятаться. Однако издание Rokna добавляет, что злоумышленник сначала совершил нападение на охранника, ранил его ножом и, забрав его пистолет, застрелил двух судей.

В свою очередь агентство Mehr уточнило, что, кроме гибели судей Могисеха и Разини, в результате нападения также был ранен судья Мири.

Государственное информационное агентство IRNA утверждает, что нападающим был «один из военнослужащих».

Власти Ирана объявили происшествие терактом. Пока никто не взял на себя ответственность за атаку, а данные о злоумышленнике пока не разглашаются.

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