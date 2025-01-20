У Ірані невідомий убив двох суддів Верховного суду та ще одного поранив

У Тегерані невідомий зловмисник скоїв напад на Палац правосуддя.

Фото: abdimedia.net

У Ірані невідома людина проникла в будівлю Палацу правосуддя, що знаходиться у Тегерані, увійшла в кабінет двох суддів і розстріляла їх із пістолета. Про це повідомила іранська редакція «Радіо Свобода».

Зазначається, що нападник одразу ж наклав на себе руки, оскільки не зміг сховатися. Проте видання Rokna додає, що зловмисник спочатку скоїв напад на охоронця, поранив його ножем і, забравши його пістолет, застрелив двох суддів.

У свою чергу агентство Mehr уточнило, що, крім загибелі суддів Могисеха і Разіні, унаслідок нападу також було поранено суддю Мірі.

Державне інформаційне агентство IRNA стверджує, що нападником був «один із військовослужбовців».

Влада Ірану оголосила подію терактом. Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за атаку, а дані про зловмисника наразі не розголошується.

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