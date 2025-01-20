Практика судів
  1. У світі

У Ірані невідомий убив двох суддів Верховного суду та ще одного поранив

19:14, 20 січня 2025
У Тегерані невідомий зловмисник скоїв напад на Палац правосуддя.
У Ірані невідомий убив двох суддів Верховного суду та ще одного поранив
Фото: abdimedia.net
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Ірані невідома людина проникла в будівлю Палацу правосуддя, що знаходиться у Тегерані, увійшла в кабінет двох суддів і розстріляла їх із пістолета. Про це повідомила іранська редакція «Радіо Свобода».

Зазначається, що нападник одразу ж наклав на себе руки, оскільки не зміг сховатися. Проте видання Rokna додає, що зловмисник спочатку скоїв напад на охоронця, поранив його ножем і, забравши його пістолет, застрелив двох суддів.

У свою чергу агентство Mehr уточнило, що, крім загибелі суддів Могисеха і Разіні, унаслідок нападу також було поранено суддю Мірі.

Державне інформаційне агентство IRNA стверджує, що нападником був «один із військовослужбовців».

Влада Ірану оголосила подію терактом. Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за атаку, а дані про зловмисника наразі не розголошується.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд суддя вбивство Іран

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Дональд Трамп склав присягу Президента США

Голова Верховного Суду США привів Дональда Трампа до присяги Президента США.

Тестування на IQ в апеляційні суди – персональні результати кожного кандидата на посади суддів кримінальної спеціалізації

Успішним тестування на когнітивні здібності виявилося для 507 претендентів на посади суддів апеляційних судів.

Ілон Маск буде займатися скороченням держапарату у DOGE без Вівека Рамасвамі – Politico

Рамасвамі покине DOGE, щоб балотуватися на посаду губернатора Огайо.

У Комітеті з питань свободи слова назвали ризики, які несуть у собі меми для свідомості виборців

«Мем може змінити хід політичної кампанії і бути частиною пропаганди, спрямованої на підрив довіри до держави» – заявили у Комітеті з питань свободи слова.

«Таємні Санти» – хто допомагав ВККС перевіряти практичні завдання кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду

До складу екзаменаційної комісії входили три члена ВККС та три науковця-правника, рекомендованих іноземними партнерами України.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Бившева
    Людмила Бившева
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Валерій Лашевич
    Валерій Лашевич
    суддя Київського апеляційного суду
  • Расім Бабанли
    Расім Бабанли
    перший заступник керівника апарату Верховного Суду
  • Тетяна Варварська
    Тетяна Варварська
    заступник директора Національного антикорупційного бюро України