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Минюст уволил руководителя НАИС Алексея Бережного из-за кибератаки на реестры

15:45, 20 января 2025
Уголовное производство, которое было открыто после хакерской атаки, продолжается.
Минюст уволил руководителя НАИС Алексея Бережного из-за кибератаки на реестры
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Министерство юстиции уволило руководителя государственного предприятия «Национальные информационные системы» Алексея Бережного после масштабной кибератаки россиян на государственные реестры. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министр юстиции Ольга Стефанишина.

Она отметила, что до сих пор идет служебное расследование, а также уголовное производство, которое было открыто сразу же после кибератаки.

Кроме того, впервые был проведен аудит НАИС, он уже завершен.

Министерша написала, что в Минюсте извлекли важные уроки из этой кибератаки, в частности, относительно ответственности, и уже внедряют системные изменения в работе реестров.

Как известно, Алексей Бережной возглавлял НАИС с 2019 года.

Основной целью деятельности ГП «Национальные информационные системы» является техническое, технологическое обеспечение создания и сопровождения программного обеспечения ведения автоматизированных систем единых и государственных реестров, создаваемых в соответствии с приказами Минюста.

«Судебно-юридическая газета» писала, что все пострадавшие от кибератаки РФ реестры Минюста полноценно заработали 20 января.

Как известно, 19 декабря состоялась самая масштабная за последнее время внешняя кибератака на государственные реестры Украины.

Реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей возобновил работу после кибератаки.

Еще мы сообщали, что возобновлено электронное взаимодействие с Государственной налоговой службой Украины, Пенсионным фондом Украины, Министерством обороны Украины, Министерством социальной политики Украины и Национальной службой здоровья Украины.

Также заработала возможность подачи заявления на отсрочку от мобилизации для родителей троих детей младше 18 лет.

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