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Под Житомиром столкнулись два автобуса и маршрутка, есть пострадавшие

19:39, 20 января 2025
В ДТП вблизи Житомира травмированы пять человек.
Под Житомиром столкнулись два автобуса и маршрутка, есть пострадавшие
Фото: Главное управление Нацполиции в Житомирской области
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В дорожно-транспортном происшествии, которое произошло вблизи села Заречаны, травмированы пять человек, среди которых водитель микроавтобуса и четыре его пассажира. По данным Главного управления Национальной полиции Житомирской области, авария произошла около 07:40 на автодороге Выступовичи-Житомир-Могилев-Подольский.

Предварительно установлено, что микроавтобус «Opel», который двигался в направлении Житомира, столкнулся с автобусом «ПАЗ». После этого «ПАЗ» по инерции ударил автобус международного сообщения, остановившийся перед светофором. В результате аварии пострадали 48-летний водитель микроавтобуса и четыре пассажира в возрасте от 20 до 55 лет. Все пострадавшие были госпитализированы.

Правоохранители продолжают расследование обстоятельств происшествия. Полиция призывает водителей быть внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.

Напомним, ДТП вызвало затрудненное движение транспорта в направлении Житомира.

Фото: Главное управление Нацполиции в Житомирской области

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полиция ДТП Житомир транспорт

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