У НБУ пояснили, як бізнесу використовувати QR-коди, щоб приймати безготівкову оплату за товари

Національний банк України пояснив, як бізнесу використовувати QR-коди, щоб приймати безготівкову оплату за товари та послуги.
Використовуючи QR-код, бізнес може приймати платежі на власні рахунки за меншу собівартість порівняно з платіжними картками.
Також цей спосіб не потребує:
▪️ встановлення платіжного термінала;
▪️ укладання додаткових договорів з банками (чи іншими надавачами платіжних послуг).
Водночас платники можуть бути впевненими, що їхній платіж, ініційований за допомогою QR-коду, точно потрапить «за адресою».
Адже реквізити не потрібно вводити вручну, що зменшує вірогідність помилки. Реквізити для платежу автоматично заповнюватимуться з QR-коду, відсканованого за допомогою сканера платіжного застосунку.
Наразі вже більше 75% громадян, які мають поточні рахунки, можуть сканувати QR-код, сформований за правилами НБУ, з мобільних платіжних застосунків своїх банків. І їхня кількість постійно зростає, додали у регуляторі.
Крім того, для обміну реквізитами можна використовувати гіперпосилання – Deeplink. Вони також формуються за єдиними правилами використання QR-коду, які раніше розробив Національний банк, та містять такий самий набір платіжних даних, як у QR-коді.
Як згенерувати QR-код?
Згенерувати QR-код для оплати товарів та послуг можна:
▪️ самостійно через сервіс генерування QR-кодів;
▪️ через генератор QR-коду свого банку або іншого надавача платіжних послуг (якщо в них є така опція).
Зокрема, Національний банк розробив інструкцію «Як сформувати QR-код суб’єкту господарювання?», ознайомитися з нею можна на сайті НБУ.
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