В НБУ объяснили, как бизнесу использовать QR-коды, чтобы принимать безналичную оплату за товары

Нацбанк отметил, что используя QR-код, бизнес может принимать платежи на собственные счета за меньшую себестоимость по сравнению с платежными картами.

Фото: НБУ

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Национальный банк Украины объяснил, как бизнесу использовать QR-коды, чтобы принимать безналичную оплату за товары и услуги.

Используя QR-код, бизнес может принимать платежи на собственные счета за меньшую себестоимость по сравнению с платежными картами.

Также этот способ не требует:

▪️ установление платежного терминала;

▪️ заключение дополнительных договоров с банками (или другими поставщиками платежных услуг).

В то же время плательщики могут быть уверены, что их платеж, инициированный с помощью QR-кода, точно попадет «по адресу».

Реквизиты ведь не нужно вводить вручную, что уменьшает вероятность ошибки. Реквизиты для платежа будут автоматически заполнены с QR-кода, отсканированного с помощью сканера платежного приложения.

Уже более 75% граждан, имеющих текущие счета, могут сканировать QR-код, сформированный по правилам НБУ, с мобильных платежных приложений своих банков. И их количество постоянно растет, добавили в регуляторе.

Кроме того, для обмена реквизитами можно использовать гиперссылку – Deeplink. Они также формируются по единым правилам использования QR-кода, ранее разработанным Национальным банком, и содержат такой же набор платежных данных, как в QR-коде.

Как сгенерировать QR-код?

Сгенерировать QR-код для оплаты товаров и услуг можно:

▪️ самостоятельно через сервис генерирования QR-кодов;

▪️ через генератор QR-кода своего банка или другого поставщика платежных услуг (если у них есть такая опция).

В частности, Национальный банк разработал инструкцию «Как сформировать QR-код субъекту хозяйствования?», ознакомиться с ней можно на сайте НБУ.

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