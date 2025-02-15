Практика судів
  1. В Україні

У податковій пояснили особливості справляння рентної плати за користування надрами для видобування окремих видів корисних копалин

07:00, 15 лютого 2025
Податківці нагадали про зміни в частині справляння рентної плати за використання надр для видобування окремих видів корисних копалин.
У податковій пояснили особливості справляння рентної плати за користування надрами для видобування окремих видів корисних копалин
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Податкова служба в Полтавській області пояснює  особливості справляння рентної плати за користування надрами для видобування окремих видів корисних копалин.

Законом України від 10 жовтня 2024 року № 4015-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у період дії воєнного стану» (далі – Закон  № 4015), який набрав чинності з 01.12.2024, та Законом України від 04 грудня 2024 року № 4113-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» (далі – Закон № 4113), який набрав чинності з 01.01.2025, змінено порядок оподаткування рентною платою за користування надрами (далі – Рента) для видобування окремих видів корисних копалин.

 З 01.12.2024 згідно із Законом № 4015 гірничі підприємства,  що видобувають гірські породи, види товарних продукцій, з яких кодифікується у товарних позиціях 2505, 2507 00, 2517 УКТЗЕД, декларують податкові зобов’язання з Ренти за базою оподаткування Рентою, виходячи з фактичної ціни реалізації товарної продукції гірничих підприємств (далі – Товарна продукція) визначеною за більшою з величин:

- фактичною ціною реалізації відповідного виду Товарної продукції за договорами постачання;

- ціною одиниці Товарної продукції, визначеною за методикою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 року № 1374, але не менше розміру, визначеного у доларах США за 1 тонну, перераховану у гривні за 1 тонну за курсом Національного банку України станом на перше число місяця, що настає за податковим (звітним) періодом.

З 01.01.2025 згідно із Законом № 4113 гірничі підприємства, що видобувають Товарну продукцію з гірських порід, яка відповідно до розділу V «Мінеральні продукти» Закону України від 19 жовтня 2022 року № 2697-ІХ «Про Митний тариф України», класифікується за кодами згідно з УКТ ЗЕД:

2517 – галька, гравій, щебінь або подрібнене каміння;

2505 – піски природні всіх видів;

250700 – каолін та інші глини каолінові.

Фактична ціна реалізації для згаданої Товарної продукції визначається за середньозваженою (за обсягами реалізації) у звітному періоді ціною реалізації відповідного виду корисної копалини (мінеральної сировини) за договорами постачання гірничого підприємства, але не менше для:

УКТ ЗЕД 2517 – 6,5 доларів США за 1 тонну;

УКТ ЗЕД 2505 – 5,00 доларів США за 1 тонну;

УКТ ЗЕД 250700, яка залежно від своїх властивостей у затверджених кондиціях на мінеральну сировину об’єкту ділянки надр визнана:

не придатною для первинної переробки (збагачення) – 40 доларів США за  1 тонну;

придатною для первинної переробки (збагачення) - 120 доларів США за 1 тонну (перерахунок у гривні здійснюється за курсом Національного банку України станом на перше число місяця, що настає за податковим (звітним) періодом).

Тобто, у випадку якщо видобута із гірських порід Товарна продукція, що класифікується за кодом УКТ ЗЕД 250700, у затверджених кондиціях: на мінеральну сировину за своїми властивостями визнана:

- придатною для первинної переробки (збагачення) при видобуванні каоліну, то сума податкових зобов’язань з Ренти обчислюється із урахуванням фактичного обсягу видобутої у звітному (податковому) періоді Товарної продукції, ставки Ренти 5 відс. від фактичної ціни реалізації/ розрахункової вартості відповідних видів Товарної продукції, але не менше 120 доларів США;

- непридатною для первинної переробки (збагачення), то сума податкових зобов’язань з Ренти обчислюється із урахуванням фактичного обсягу видобутого у звітному (податковому) періоді каоліну, як Товарної продукції, ставки Ренти 5 відс. від фактичної ціни реалізації/розрахункової вартості відповідних видів Товарної продукції, але не менше 40 доларів США.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
На Мінцифри замість КРАІЛ поклали функції із забезпечення реалізації держполітики у сфері азартних ігор

Мінцифри виступатиме у колишній ролі КРАІЛ.

Особи офіцерського складу, які звільняються з військової служби протягом 5 років після закінчення закладу вищої освіти, будуть відшкодовувати витрати державі

Уряд вніс зміни до порядку відшкодування курсантами та особами офіцерського складу витрат, пов’язаних з їх утриманням у закладах вищої освіти.

Інструктори, які будуть проводити базову військову підготовку, визначатимуться з числа учасників бойових дій

Уряд вніс зміни до Порядку організації та здійснення загальновійськової підготовки.

Добір на посади 1 800 суддів місцевих судів буде непростим випробуванням та потребуватиме максимальної концентрації зусиль та ресурсів – НШСУ

Національна школа суддів повідомила про потенційні проблеми, які можуть виникнути під час добору на посади суддів та під час подальшої професійної підготовки новопризначених суддів.

Якщо Путін знову вторгнеться, Україна буде у НАТО – сенатор Ліндсі Грем у Мюнхені

На панельній дискусії з Зеленським сенатор Ліндсі Грем заявив, що Україна буде у НАТО, якщо Путін знов спробує вторгнутися.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Василь Лемак
    Василь Лемак
    суддя Конституційного Суду України
  • Богдан Пошва
    Богдан Пошва
    суддя Верховного Суду України у відставці
  • Віталій Дутка
    Віталій Дутка
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Інна П’ятничук
    Інна П’ятничук
    голова Святошинського районного суду міста Києва
  • Майя Калантай
    Майя Калантай
    суддя Господарського суду Харківської області